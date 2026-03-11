ФСБ задержала жителя Владимирской области, готовившего подрывы самолетов

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владимирской области, по заданию украинских спецслужб готовившего подрыв российских военных самолетов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, 34-летний мужчина сам вышел на связь с СБУ и, получив куратора, по его заданию стал выезжать в соседнюю Ивановскую область и Москву на разведку. Затем он привез туда беспилотники и взрывчатку.

Однако устроить взрывы не успел. При обыске у него изъяли сами дроны и комплектующие к ним, а также антенны, видеокамеры, взрывчатку, ноутбук и средства связи.

Возбуждено уголовное дело по пяти статьям, в том числе о государственной измене. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Накануне директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что в 2025 году удалось предотвратить более 300 терактов и задержать свыше 2,5 тысячи террористов и их пособников.