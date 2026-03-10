Сегодня 11:00 Предотвратили более 300 терактов: как работал НАК в 2025 году Бортников: недавно в России предотвратили подрыв многоквартирного жилого дома 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

За 2025 год в России предотвратили 308 терактов, задержали более 2,5 тысячи террористов и их пособников. Об этом и других достижениях рассказал главному редактору «Российской газеты» Владиславу Фронину директор Федеральной службы безопасности, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

Предотвращен взрыв жилого дома «Сделано многое, хотя и не все попадает на ленты новостей», — отметил глава ФСБ. Он рассказал, что недавно удалось предотвратить подрыв многоквартирного жилого дома. Кроме того, сотрудники ведомства не допустили покушений на высокопоставленных представителей органов власти, Вооруженных сил и Росгвардии, а также взрывов на транспорте. Опыт, накопленный в 2000-х на Северном Кавказе, позволил стабилизировать ситуацию в Курской, Белгородской и Брянской областях. Введенный в приграничных регионах режим контртеррористической операции обеспечил надежный заслон на пути вражеских диверсантов, подчеркнул Бортников.

Профилактика терроризма Не допустить преступление всегда проще, чем решать его последствия, заявил председатель НАК. По его словам, аппарат комитета разрабатывает и утверждает у главы государства план мероприятий по борьбе с террористической идеологией, затем внедряет его в регионах через институты гражданского общества и других неравнодушных. При этом Бортников особо отметил, что исполнители терактов всегда хорошо осознают последствия своих действий.

«Я понимаю, когда речь идет о так называемых „идейных борцах с режимом“ — они враги, и отношение к ним будет соответствующим. Но, честно говоря, не устаю удивляться людям, которые под влиянием мошеннических схем либо из корыстных побуждений соглашаются стать „живыми бомбами“ в руках противника», — добавил он. Из-за этого сместился фокус профилактической работы — теперь в него попадает в основном молодежь. Государство активно выделяет деньги на просветительские проекты по этой тематике.

Интервью вышло к 20-летию со дня создания Национального антитеррористического комитета. Это межведомственный орган, который по совместительству всегда возглавляет директор ФСБ, а его заместителем в нем является министр внутренних дел. Также в состав НАК входят представители администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, правительства, Совбеза, министр по чрезвычайным ситуациям, директора Федеральной службы охраны, Росфинмониторинга и Росгвардии.