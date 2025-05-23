ФСБ задержала жителя Херсонской области, оборудовавшего схрон со взрывчаткой

Сотрудники ФСБ задержали 48-летнего жителя Херсонской области за незаконное хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, мужчина незадолго до этого получил самодельное взрывное устройство мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте с электродетонатором и радиопередатчиком. Он направился оборудовать схрон, где его и задержали.

Против херсонца возбудили уголовное дело, его взяли под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ нашли тайник с иностранным оружием в Курахове, несколько месяцев назад освобожденном от украинских войск. Там находились 22 единицы разнообразного оружия, более 300 гранат и мин. Изъятое передали в научно-исследовательские центры Минобороны.