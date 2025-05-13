ФСБ нашла схрон оружия украинских диверсантов в Курахове

Сотрудники ФСБ обнаружили в Курахове тайник, в котором украинские диверсанты прятали иностранное оружие. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации пресс-службы управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, диверсанты планировали использовать схрон с оружием во время майских праздников. Правоохранители нашли в тайнике 22 единицы иностранного оружия, а также более 300 гранат и мин.

Среди них были два ПТРК Javelin, два ручных противотанковых гранатомета образца НАТО и пулеметы. Изъятое оружие передали в научно-исследовательские центры Минобороны.

Ранее сотрудники ФСБ опубликовали видео схрона Таганской объединенной преступной группировки. Арсенал располагался под полом в жилом помещении.

Преступники прятали в нем более 100 единиц огнестрельного оружия иностранного и отечественного производства, в том числе огнеметы, гранатометы, винтовки, пистолеты, автоматы и пистолеты-пулеметы.