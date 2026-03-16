ФСБ задержала жителя Феодосии за госизмену

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Крыма, который подозревается в сотрудничестве с украинской стороной. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Следствие установило, что житель Феодосии собирал и передавал украинским спецслужбам данные о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

«Полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных Сил Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

Против украинского агента возбудили уголовное дело по статье о госизмене, его отправили под стражу. На допросе он признался, что фотографировал военную технику по заданию кураторов.

Ранее ФСБ задержала уроженца Читы, который призывал в Сети ударить по Крымскому мосту. В комментариях мужчина оправдывал терроризм со стороны СБУ.