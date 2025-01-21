ФСБ задержала в Мариуполе украинского шпиона

В Мариуполе задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене и шпионаже в пользу ГУР МО Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по Донецкой Народной Республике.

По версии следствия, подозреваемый передавал спецслужбам информацию о Росгвардии.

«Установлено, что задержанный, являясь гражданином Украины, собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи города Мариуполя», — отметили в пресс-службе.

После приобретения российского гражданства мужчина продолжил собирать информацию о военных. Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и шпионаже.

Ранее в госизмене признали виновным бывшего адвоката из Ялты Виталия Хоменко.

Верховный суд Республики Крым приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы. По версии обвинения, с октября 2020 года по февраль 2021 года подсудимый сотрудничал со службой безопасности Украины и передавал сведения о сотрудниках правоохранительных органов России, проходивших службу в Крыму.