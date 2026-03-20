ФСБ задержала украинского диверсанта со взрывчаткой в ДНР

Правоохранители задержали в ДНР россиянина, который планировал совершить теракт. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Мужчина 1973 года рождения действовал по заданию украинских спецслужб. По указанию вербовщиков он изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства чтобы подорвать автомобиль одного из чиновников администрации республики.

Силовики изъяли у задержанного взрывчатку на основе гексогена массой 3,5 килограмма, электродетонатор и пульт дистанционного управления.

Против мужчины возбудили уголовные дела по нескольким статьям. На допросе задержанный дал признательные показания.

«Я уроженец и житель города Мариуполь. <…> В телеграм-канале на меня вышли представители украинских спецслужб. Там я получил свои первые задания», — рассказал он.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракты в Херсонской области. Они задержали пятерых человек, которые готовили покушения.