ФСБ задержала украинского агента в Запорожской области

Правоохранители задержали жителя Токмакского района Запорожской области, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По версии следствия, россиянин 1973 года рождения собирал информацию о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники ВС России. Мужчина разместил данные в телеграм-канале, который мониторили и использовали украинские спецслужбы для планирования ударов по российской территории.

Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене.

«Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ФСБ.

Ранее силовики пресекли в Челябинской области деятельность банды дропперов, которые незаконно обналичивали деньги. Злоумышленники открывали банковские счета на подставных лиц и зарабатывали на переводе денег, часть из которых похитили у россиян украинские спецслужбы.

Во время обысков сотрудники ФСБ нашли у фигурантов более 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт.