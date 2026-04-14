В Челябинске ФСБ накрыла банду дропперов с 200 мобильными телефонами
В Челябинской области ФСБ и полиция задержали участников преступной группы, которая незаконно обналичивала деньги. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Злоумышленники открывали банковские счета на подставных лиц, чаще всего студентов, и делали переводы, зарабатывая на этом огромные суммы. Часть денег была похитили у россиян украинские спецслужбы.
По информации правоохранителей, при обысках у задержанных нашли почти 200 мобильных телефонов и больше 100 банковских карт. На каждой карте было в среднем около 100 тысяч рублей.
Против аферистов возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей.
В ФСБ предупредили: тем, кто продает свои банковские карты для чужих операций — их называют дропперами — грозит до шести лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
Ранее специалисты «Мошеловки» рассказали россиянам о новой схеме мошенничества. Теперь аферисты наживаются на студентах, которые ищут подработку.