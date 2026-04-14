В Челябинске ФСБ накрыла банду дропперов с 200 мобильными телефонами

В Челябинской области ФСБ и полиция задержали участников преступной группы, которая незаконно обналичивала деньги. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Злоумышленники открывали банковские счета на подставных лиц, чаще всего студентов, и делали переводы, зарабатывая на этом огромные суммы. Часть денег была похитили у россиян украинские спецслужбы.

По информации правоохранителей, при обысках у задержанных нашли почти 200 мобильных телефонов и больше 100 банковских карт. На каждой карте было в среднем около 100 тысяч рублей.

Против аферистов возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей.

В ФСБ предупредили: тем, кто продает свои банковские карты для чужих операций — их называют дропперами — грозит до шести лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

Ранее специалисты «Мошеловки» рассказали россиянам о новой схеме мошенничества. Теперь аферисты наживаются на студентах, которые ищут подработку.