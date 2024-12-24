ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за сотрудничество с украинской разведкой
Задержанный ФСБ сотрудник предприятия передал Украине фото секретных разработок
Сотрудники ФСБ задержали 44-летнего сотрудника режимного предприятия в одном из российских регионов за сотрудничество с украинской разведкой. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
Задержанный признал вину. Он рассказал, что около полугода назад на него вышел украинский вербовщик и предложил за вознаграждение передавать секретную информацию. Мужчина согласился.
«Переданы координаты военных объектов и фотографии изделия современной разработки военно-промышленного комплекса», — рассказал он на допросе.
Против мужчины возбудили дело о государственной измене. Он признал вину и активно сотрудничает со следствием. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
ФСБ также опубликовала кадры задержания и допроса.
Ранее Челябинский областной суд приговорил местного жителя — майора полиции в отставке — к 16 годам лишения свободы по статьям о диверсии и госизмене.