Жительницу Херсонской области арестовали за передачу данных о ВС России Украине

Жительнице Херсонской области грозит 20 лет тюрьмы за передачу украинским спецслужбам данных о ВС России в регионе. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по области.

Правоохранители выяснили, что в период с июня 2023 года по апрель 2024 года подозреваемая по заданию СБУ собирала сведения о размещении российских военных и боевой техники в Херсонской области.

«В отношении фигурантки <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России „Шпионаж“. <…> Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы», — заявили в пресс-службе.

Подозреваемую арестовали. Ранее против нее уже возбуждали уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

До этого жителя Хабаровского края арестовали за государственную измену. Мужчина собирал данные о местном предприятии и передавал информацию ГУР Украины.