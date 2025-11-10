ФСБ задержала москвича за госизмену и подготовку диверсии

Житель Москвы установил контакты с украинской стороной и по заданию кураторов осуществлял сбор информации для осуществления диверсии. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Правоохранители задержали мужчину 1980 рождения по подозрению в госизмене. ФСБ задокументировала факт того, что москвич собирался перейти на сторону ВСУ или вступить в украинское военизированное формирование.

По версии следствия, он отработал задание по совершению диверсии на одной из железнодорожных станций московского региона.

«Действуя по указанию кураторов, злоумышленник осуществил сбор сведений о месте жительства, используемых транспортных средствах и времени передвижения военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации», — отметили в ЦОС ФСБ.

Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям «Участие в деятельности организации, признанной террористической» и «Государственная измена». Мужчине грозит наказание от 12 лет до пожизненного срока лишения свободы.

Ранее правоохранители по подозрению в подготовке теракта задержали 27-летнего жителя Волоколамска. По заданию украинской стороны он забрал взрывчатку из схрона, чтобы передать пособнику через другой тайник.