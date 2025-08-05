ФСБ задержала диверсанта, готовившего убийство гендиректора оборонного предприятия

Правоохранители задержали россиянина, который планировал убить генерального директора оборонного предприятия в Белгороде. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Во его данным, с гражданином России связался представитель одной из запрещенных в стране проукраинских террористических организаций. По его заданию мужчина приехал в Трубчевский район Брянской области, чтобы забрать сброшенные дроном взрывчатку и оружие.

С помощью них диверсант собирался убить генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий.

«В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан», — отметили в ФСБ.

Против него возбудили уголовное дело о госизмене.

Ранее силовики предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии. Они установили, что трое россиян примкнули к международной террористических организации и собирались напасть на правоохранителей.

Радикалов нашли на конспиративной квартире в селе Исламей. Террористы начали отстреливаться, и их ликвидировали.