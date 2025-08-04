Теракт предотвратили в Кабардино-Балкарии: уничтоженных боевиков сняли на видео

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям удалось установить, что трое граждан России примкнули к одной из международных террористических организаций и готовили нападение на сотрудников силовых структур.

Мужчин нашли на конспиративной квартире в селе Исламей. Увидев силовиков, они начали отстреливаться. Их ликвидировали ответным огнем. При обыске нашли большое количество оружия, боеприпасов и средства связи.

Следственные органы возбудили уголовное дело по шести статьям.

Ранее в Ростове-на-Дону предотвратили теракт против высокопоставленного военного. Злоумышленника удалось взять живым, он дает признательные показания.