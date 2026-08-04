Жителя Крыма задержали за печать деталей дронов для СБУ

В Крыму задержали местного жителя, который по заданию украинских кураторов печатал детали для беспилотников. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России, подозреваемый в совершении государственной измены», — заявили в ведомстве.

Житель Красноперекопска — уроженец Херсонской области 1993 года рождения. Его завербовал сотрудник СБУ через Telegram и поручил собирать и передавать сведения о движении техники ВС России на полуострове.

Также по заданию куратора мужчина печатал детали для дронов. Силовики изъяли у него четыре ЗD-принтера, 22 беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, пульты управления, более 200 комплектующих — аккумуляторы, антенны, оптико-волоконный кабель, радиостанции, жесткие диски, флешки, телефоны и другую электронику.