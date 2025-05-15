ФСБ задержала 6 человек, готовивших нападения на образовательные учреждения

Сотрудники ФСБ совместно с полицией и росгвардией задержали шесть россиян, которые по заданию украинских кураторов готовили вооруженные нападения на образовательные учреждения в Москве и Тюмени. Также злоумышленники собирались устроить насильственные акции в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Правоохранители провели в регионах предупредительно-профилактических мероприятия против распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи. В результате ФСБ пресекла деятельность 57 администраторов каналов и чатов Telegram, которые распространяли запрещенные материалы.

Во время обысков правоохранители изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, а также символику террористических организаций. По информации пресс-службы, задержанные переписывались с украинскими кураторами.

Ранее в Москве по подозрению в экстремизме задержали директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о вовлечении в деятельность экстремистской организации.