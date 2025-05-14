В Москве задержали директора по дистрибуции издательства «Эксмо» за экстремизм

В Москве задержали директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще 10 человек по уголовному делу об экстремизме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили дело по статье о вовлечении в деятельность экстремистской организации, изучив материалы ФСБ и МВД, а также заключение экспертов, которые нашли в печатной продукции признаки пропаганды ЛГБТ*.

Сейчас следователи проводят допросы задержанных. Позже они определят меру пресечения.

В «Эксмо» заявили, что задержание Норовяткина не связано с пропагандой запрещенного в России движения ЛГБТ* в продукции самого издания.

Там уточнили, что дело касается книг Popcorn Books. «Эксмо» приобрело 51% акций этого издательства в августе 2023 года. Сейчас правоохранители изымают их книги.

Ранее три года колонии общего режима получил директор медучреждения из Ульяновской области, пропагандировавший среди подчиненных ЛГБТ* и сатанизм. Он предлагал подчиненным примкнуть к его культу, обещая за это карьерный рост и финансовое благополучие.