ФСБ задержала 19-летнего жителя Херсонской области за призывы к экстремизму

В Скадовске Херсонской области задержали 19-летнего местного жителя, призывавшего к экстремизму в соцсетях. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

На видео, опубликованном спецслужбой, молодой человек признается, что публиковал в Telegram призывы «вырезать всю русскую нацию, которая не успеет сбежать с Украины». Он признал вину и попросил прощения. Однако по уголовному делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Следствию предстоит выяснить все преступные связи обвиняемого.

Ранее уголовные дела возбудили против троих жителей Челябинской области. Двое из них оказались сторонниками украинских националистов, третий — приверженцем радикального ислама. Они опубликовали в интернете серию постов с призывами убивать представителей органов власти и проводить теракты. Всем троим грозят реальные сроки.