ФСБ задержала трех жителей Урала за экстремистские посты в интернете

Уголовные дела о публичном оправдании терроризма и публичные призывы к экстремистской деятельности завели против трех жителей Челябинской области за публикации в интернете. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ведомстве уточнили, что двое задержанных оказались сторонниками украинских националистических структур, третий придерживался идеологии радикального ислама.

Все они опубликовали в интернете серию публикаций с призывами к убийствам представителей органов государственной власти, а также к проведению терактов и экстремистских мероприятий, направленных против безопасности России.

Задержанным предъявили обвинения в оправдании терроризма, призывах к экстремизму и деятельности против безопасности государства.

Сотрудники ведомства продолжили расследование уголовных дел в ходе которых намерены найти другие факты противоправной деятельности обвиняемых.

В начале декабря прошлого года сотрудники ФСБ задержали жителя Ярославля за публикации в интернете с призывами к подрывам Крымского моста и Курской атомной электростанции. В отношении автора постов завели уголовное дело о призывах к терроризму. Суд отправил обвиняемого под арест.