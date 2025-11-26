ФСБ сорвала попытку СБУ взорвать самолет с высокопоставленным чиновником

Украинские спецслужбы завербовали россиянина, чтобы взорвать самолет российского высокопоставленного лица. Об этом сообщили сегодня в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, мужчина из Ростова-на Дону 1970 года рождения связался с СБУ и предложил свою помощь. По заданию кураторов он собирал информацию о дислокации средств противовоздушной обороны в Подмосковье и запустил БПЛА для выявления уязвимости в воздушном щите региона.

Также украинские спецслужбы дали мужчине задание подорвать самолет высокопоставленного чиновника.

Против преступника возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и организации теракта. Суд приговорил его к 24 годам лишения свободы строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил теракт на железной дороге в Краснодарском крае. Украинские спецслужбы завербовали мужчину, чтобы сорвать поставки военной техники в зону проведения спецоперации.