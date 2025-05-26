ФСБ сорвала шпионский заговор. Россиянин получил 14 лет за работу на Украину

В Ростовской области суд приговорил уроженца ЛНР к 14 годам лишения свободы за сотрудничество с украинской разведкой. Об этом редакции 360.ru сообщили в региональном управлении ФСБ.

Оперативники установили, что Николай Бондаренко сам вышел на контакт с представителями спецслужб Украины и по их поручению в апреле 2024 года передал противнику сведения о военных объектах на территории Ростовской области. Эти данные могли быть использованы против российских военных.

В материалах дела говорится, что позже Бондаренко получил инструкции по сборке самодельного взрывного устройства, после чего начал закупать необходимые компоненты.

Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям, включая попытку совершения преступления, незаконное изготовление взрывчатых веществ и государственную измену. Бондаренко отправится в колонию строгого режима на 14 лет. Приговор уже вступил в силу.

В пятницу, 23 мая, ФСБ задержала и жителя Херсонской области. Он оборудовал тайник со взрывчаткой.