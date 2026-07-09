ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб совершить серию терактов в России

Оперативники ФСБ сорвали задуманные спецслужбами Украины попытки совершить беспрецедентную серию терактов в России с помощью беспилотников. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

Угрозу удалось предотвратить благодаря проведенным контрразведывательным, оперативно-разыскным и разведывательным мероприятиям.

В ФСБ уточнили, что объектами терактов должны были стать военнослужащие Минобороны России, а также ведущее предприятие военно-промышленного комплекса и объекты военной инфраструктуры.

Ранее в Химках суд приговорил 47-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Мужчина передал украинскому куратору информацию о местоположении складов с горюче-смазочными материалами в аэропорту Шереметьево. При обыске у него нашли инструкции по изготовлению взрывчатки и софт для шифрования.