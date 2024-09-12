Проникнувших в Курскую область иностранных журналистов объявили в розыск

МВД объявило в розыск приехавших в Курскую область с ВСУ семерых журналистов

Незаконно проникнувших на территорию Курской области вместе с украинскими боевиками семерых иностранных журналистов объявили в розыск в России. Карточки с их именами появились в базе данных МВД.

В список попали корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш, журналисты итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини и Симони Трайни, сотрудник немецкого издания Deutsche Welle* Николас Симон Конолли, а также украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик, работавшие для телеканалов «1+1» и Hromadske.

В карточках указали, что основанием для розыска стало уголовное дело. О какой статье идет речь, неизвестно.

В конце августа ФСБ завела уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении группы журналистов, которые вели съемки в приграничных районах Курской области, занятых украинскими боевиками. На территорию России сотрудники иностранных СМИ прибыли вместе с ВСУ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала приехавших вместе с украинскими военными журналистов «медийным десантом». Она заявила, что цель сотрудников СМИ — выгораживать преступный киевский режим на оккупированных территориях.

Некоторые корреспонденты со своей задачей не справились. В эфире французского телеканала LCI показали репортаж о вторжении ВСУ в Курскую область, где в кадре появился украинский солдат в нацистской каске.

*Признана иноагентом в России.