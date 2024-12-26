ФСБ раскрыла подробности о диверсанте, который хотел подорвать сотрудника Минобороны

Один из задержанных россиян, который готовил покушение на высокопоставленного военного Минобороны, работал с украинскими спецслужбами под псевдонимом Тесла. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24» со ссылкой на ФСБ.

Ранее ФСБ России сообщила о том, что силовики задержали четверых граждан России, подозреваемых в подготовке терактов.

Под руководством украинских спецслужб они готовили серию покушений на высокопоставленных российских военных, которые принимают участие в СВО, а также на членов их семей.

Компоненты бомб для терактов им доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.

Задержанным грозит пожизненный срок. Одного из высокопоставленных сотрудников Минобороны преступники хотели убить с помощью бомбы под видом пауэрбанка.