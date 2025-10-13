ФСБ предотвратила в Москве теракт против сотрудника Минобороны

Правоохранители пресекли теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По его данным, теракт организовали украинские спецслужбы совместно с главарями международной террористической организации «Исламское государство»*.

Правоохранители задержали трех россиян и выходца из Центральной Азии. Иностранец являлся исполнителем теракта, а граждане России пытались скрыть следы преступления. По оценке специалистов, радиус сплошного поражения взрывчатки, которую получил террорист, составлял до 70 метров.

«Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы», — добавили в ЦОС ФСБ.

По его информации, задержанный оказался причастен к убийству начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которое организовали украинские спецслужбы.

Ранее уголовное дело возбудили против жителя Донецка. Мужчина публиковал в Сети антироссийские материалы и сообщения с призывами к терроризму.