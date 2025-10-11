На жителя Донецка завели дело за призывы к терроризму

Против жителя Донецка завели уголовное дело за комментарии в Сети с призывами к терроризму. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний мужчина.

Правоохранители установили, что он неоднократно публиковал в интернете антироссийские материалы и размещал сообщения с призывами к совершению насилия в отношении россиян и уничтожению административных зданий органов государственной власти.

Ранее стало известно, что в Московской области студента университета Герцена Даниила Галицкого приговорили к 13 годам за госизмену и оправдание терроризма.