ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области

ФСБ задержала жителя Запорожской области, готовившего подрыв автомобиля

Федеральная служба безопасности задержала жителя Запорожской области, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным следствия, 35-летний мужчина, которого завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины, в сентябре получил от куратора задание подорвать автомобиль и координаты тайника со взрывчаткой. Он выполнил поручение, однако в машине в момент взрыва никого не оказалось. Вскоре мужчину задержали.

Против задержанного возбудили уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств. Он признал вину и помогает следствию.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Донецке местного жителя, который хотел устроить взрыв в здании районной прокуратуры.

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