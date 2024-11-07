ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области

Федеральная служба безопасности задержала жителя Запорожской области, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным следствия, 35-летний мужчина, которого завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины, в сентябре получил от куратора задание подорвать автомобиль и координаты тайника со взрывчаткой. Он выполнил поручение, однако в машине в момент взрыва никого не оказалось. Вскоре мужчину задержали.

Против задержанного возбудили уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств. Он признал вину и помогает следствию.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Донецке местного жителя, который хотел устроить взрыв в здании районной прокуратуры.