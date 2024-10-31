Силовики задержали жителя Донецка, готовившего теракт в здании районной прокуратуры. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.
«По заданию украинских спецслужб мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на базе украинской противопехотной мины в дневное время для нанесения максимального ущерба», — подчеркнула она.
Силовики сорвали готовившийся теракт и задержали подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину. На допросе он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы через чаты проукраинских групп. По его словам, ему предложили подорвать одно из учреждений в Донецке для «устрашения местного населения». В качестве цели выбрали прокуратуру района.
Мужчина согласился сотрудничать с органами следствия. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье о теракте и подготовке к преступлению.
В Донецке задержали мужчину, готовившего теракт в здании прокуратуры
Набиуллина развеяла главный миф о повышении ключевой ставки
Чеховского «Пабло Эскобара» задержали за незаконный оборот наркотиков
Парк коммунальной техники в Лобне пополнился новыми машинами
Новый магазин «ОКОЛО» открыли в Люберцах
Депутат Мособлдумы наградил волонтеров в Лосино-Петровском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте