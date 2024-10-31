В Донецке задержали мужчину, готовившего теракт в здании прокуратуры

Силовики задержали жителя Донецка, готовившего теракт в здании районной прокуратуры. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

«По заданию украинских спецслужб мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на базе украинской противопехотной мины в дневное время для нанесения максимального ущерба», — подчеркнула она.

Силовики сорвали готовившийся теракт и задержали подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину. На допросе он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы через чаты проукраинских групп. По его словам, ему предложили подорвать одно из учреждений в Донецке для «устрашения местного населения». В качестве цели выбрали прокуратуру района.

Мужчина согласился сотрудничать с органами следствия. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье о теракте и подготовке к преступлению.