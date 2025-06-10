ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ пресекли теракт в административном здании на энергообъекте в Краснодарском крае. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

Правоохранители задержали россиянина, который занимался подготовкой теракта и передавал украинской стороне информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы завербовали мужчину с помощью мессенджера WhatsApp. По заданию кураторов он снимал военные объекты и собирал информацию о военных кораблях. Задержанный также собирался забрать из схрона взрывчатку массой 2,5 килограмма, чтобы подорвать административное здание одного из объектов энергетики региона.

Обвиняемый признал вину и согласился работать со следствием. Против него возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, а также о незаконном приобретении взрывчатки.

Ранее ФСБ нашла в Донецкой Народной Республике заминированный схрон с боеприпасами. Тайник находился в районе освобожденного села Богоявленка.