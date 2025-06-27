ФСБ предотвратила теракт в Херсонской области

Правоохранители задержали двух жителей Херсонской области, завербованных украинскими спецслужбами. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Двое граждан Украины 1996 и 1991 рождения планировали устроить теракт по заданию кураторов. Они прошли обучение минно-взрывному делу и перевезли взрывчатку в регион, чтобы подорвать сотрудника одной из районных администраций области.

«Проведенный комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий региональным УФСБ позволил предотвратить теракт», — отметили в пресс-службе.

Суд приговорил обвиняемых к 11 и 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее силовики задержали жителя Крыма за сотрудничество с СБУ. Мужчина из Симферопольского района пересылал украинской стороне информацию о российских воинских частях.