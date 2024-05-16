ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму | 360°

16 мая 2024, 10:21
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
ФСБ предотвратила подрыв на железной дороге в Крыму, задержаны агенты Украины
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Крыму. Двое агентов Украины планировали взрыв на железной дороге, сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.
По заданию украинских спецслужб 25-летний мужчина и его 24-летняя сожительница планировали подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма. Пару задержали в момент совершения преступления.
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«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленники сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием», — передали в пресс-службе.
Молодого человека завербовала украинская разведка в 2023 году. Затем мужчина привлек к выполнению заданий свою сожительницу. Вместе они фотографировали и отправляли противнику данные о месте проживания военных, позиции российских систем ПВО, координаты объектов топливно-энергетического комплекса на полуострове.
В апреле 2024 года куратор передал им место расположения схрона в Севастополе с устройством, которое злоумышленники планировали заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское в Крыму.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконное приобретение взрывных устройств».
Ранее в Крыму пяти агентам украинских спецслужб вынесли приговоры. Мужчины собирали и передавали Службе безопасности Украины сведения о местах дислокации, численности, маршрутах подразделений российской армии. Злоумышленников осудили на 16, 15, 13 и 11 лет лишения свободы.
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