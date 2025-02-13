Украинского диверсанта задержали в Донецке

Оперативники ФСБ России по Донецкой Народной Республике в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявили и задержали жителя Донецка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Силовики установили, что мужчина по заданию ГУР Украины изъял компоненты для создания самодельного взрывного устройства из ранее оборудованного тайника для использования в террористических целях.

Следственное подразделение управления ФСБ по ДНР возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт, передача, хранение, пересылка, перевозка или ношение взрывных устройств или взрывчатых веществ», отметила официальный представитель ведомства по республике Арина Клепанова.

Ранее житель Челябинской области получил 19 лет колонии за государственную измену и диверсию. Осенью 2022 года он самостоятельно вышел на украинские спецслужбы и предложил свои услуги.