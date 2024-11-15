ФСБ предотвратила диверсию на Транссибе. Атаку готовил подросток

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Кировской области 16-летнего подростка, пытавшегося поджечь два шкафа сигнализации и автоматической блокировки путей на Транссибирской магистрали. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным следствия, подросток выполнял задание украинских спецслужб, за которое ему пообещали 25 тысяч рублей. Согласно кадрам оперативной съемки, его задержали на месте преступления.

У задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств и смартфон, через который он переписывался с украинскими кураторами. Он признал вину. Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Подростку грозит до 20 лет лишения свободы.

В июле в Калужской области задержали другого 16-летнего подростка, который по заданию украинского куратора поджег батарейный шкаф на железной дороге. Он хотел получить 50 тысяч рублей, но теперь, вероятно, получит только тюремный срок по статье о диверсии.