Подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей под Калугой

Подростку грозит до 20 лет тюрьмы за диверсию на ж/д путях под Калугой

Правоохранители задержали 16-летнего подростка, который поджег батарейный шкаф на железнодорожных путях под Калугой по заданию куратора с Украины за 50 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Возгорание произошло на перегоне между станциями Людиново-1 и Людиново-2. На место сразу выехали правоохранители. Они выяснили, что неизвестный открыл и поджег батарейный шкаф. Он же пытался воспламенить содержимое соседнего релейного шкафа, но не смог его взломать.

Полицейские установили личность подозреваемого уже на следующий день. Им оказался 16-летний молодой человек. Подросток рассказал, что получил сообщение в Telegram от неизвестного аккаунта с украинским номером. Собеседник предложил ему 50 тысяч рублей за поджог. Но после куратор перестал выходить на связь.

Вместо денег подростку грозит до 20 лет колонии по статье о диверсии.

В середине июня на железной дороге в Сумах произошло возгорание. Неизвестный поджег релейный шкаф.