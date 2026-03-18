ФСБ показала видео задержания подростка, планировавшего теракт в Уфе

Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом задержали в Уфе подростка, который готовил теракт в одном из городских храмов. Центр общественных связей ведомства опубликовал оперативные кадры.

На них задержанный рассказывает, что недавно познакомился в мессенджере с неким жителем Киева, которому поведал, что недавно стал придерживаться ислама. Человек, назвавший себя киевлянином, начал обрабатывать собеседника, призывая убивать «неверных».

После этого уфимец стал готовиться к теракту.

«Ходил на разведку в места сбора людей, изучал входы и выходы», — заявил подросток.

Теракт предотвратили. При обыске у парня нашли экстремистскую литературу, запрещенную символику и видеоинструкции. Возбуждено уголовное дело.