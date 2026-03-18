ФСБ задержала подростка, планировавшего теракт в храме в Уфе

В Уфе задержали 15-летнего подростка, который собирался устроить теракт в храме по заданию украинских вербовщиков. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Следственным комитетом Российской Федерации пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего уроженца Республики Башкортостан, 2009 года рождения, сторонника запрещенной в России международной террористической организации», — заявили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что подростка завербовали через мессенджер Telegram. Его куратор — функционер запрещенной в России международной террористической организации, действующей на территории Украины.

По заданию руководства юноша занимался идеологической обработкой учащихся старших классов и колледжей, пытаясь вовлечь их в террористическую деятельность. Потом он получил указание изготовить самодельное взрывное устройство и совершить теракт в уфимском храме.

В итоге ребенка задержали, в его доме нашли экстремистскую литературу, запрещенную символику и видеоинструкции по изготовлению СВУ и совершению терактов. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух россиян по подозрению в работе на украинскую разведку. Они собирали данные о военных объектах в Московской, Тульской и Тверской областях.