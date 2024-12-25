ФСБ опубликовала переписку украинских спецслужб с диверсантами в Подмосковье

ФСБ показала переписку украинских спецслужб с лицами, которые пытались совершить теракт в Подмосковье. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Представитель украинских спецслужб дал диверсантам задание и написал подробный порядок действий. Он предупредил, что необходимо избегать камер и приехать в безлюдное место на такси. Также в переписке были указания, как «не светиться» в городе, подключать «приспособу» и закреплять взрывчатку.

Кураторы приказали диверсантам снимать на камеру ключевые действия для отчета. Взрывное устройство завербованным россиянам сказали разместить на машине топ-менеджера оборонного предприятия.

Ранее правоохранители поймали семь человек, которые пытались совершить теракт — убить одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения. Украинские спецслужбы завербовали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей. За преступление им пообещали вознаграждение в миллион рублей.