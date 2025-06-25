Жительница Херсонской области предстанет перед судом за госизмену

Прокуратура Херсонской области завершила расследование и утвердила обвинительное заключение против 53-летней Елены П. Женщину обвиняют в государственной измене.
По данным следствия, в январе и марте 2024 года местная жительница перевела деньги на расчетный счет в иностранном банке через мобильное приложение. Деньги были предназначены для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований.
Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Херсонской области. Уголовное дело передали в областной суд.
Ранее оперативники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене. Силовики выяснили, что мужчина сотрудничал с представителями главного управления разведки Минобороны Украины. Он передавал информацию о дислокации средств ПВО и других объектов ВС России в Крыму.
В центре Москвы от домогательств пострадала еще одна девушка
«Буду продолжать дело Жириновского». Нилов прокомментировал исключение из ЛДПР
Боевой настрой. Трамп предложил называть Пентагон «министерством войны»
Из-за удара США по Фордо вышел из строя объект по обогащению урана
Врачи не выявили серьезных повреждений мозга у пострадавшего в Шереметьеве мальчика
Трамп не исключил «территориальных амбиций» России за пределами Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте