ФСБ предотвратила покушение на командира Черноморского флота в Севастополе

В Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили покушение на одного из командиров Черноморского флота ВС России. Об этом сообщило Ura.ru.

Преступники планировали применить самодельное взрывное устройство, установленное на автомобиль высокопоставленного военнослужащего.

В момент закладки СВУ силовики задержали жителя Забайкальского края, который готовил покушение. Мужчина добровольно вступил в террористическую организацию и по заданию куратора в сентябре приехал в Крым.

Против злоумышленника завели уголовные дела за госизмену и терроризм. Его заключили под стражу.

Ранее стало известно, что завербованный украинскими террористами подросток пытался поджечь храм под Калининградом. Юношу поймали, когда он подходил к месту ЧП.