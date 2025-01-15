ФСБ опубликовала видео разговора с украинским разведчиком, пытавшимся подкупить военных

Федеральная служба безопасности опубликовала видео разговора с сотрудником украинской разведки, который предлагал российским военным миллион долларов за то, что они оставят позиции в районе Горловки. По данным спецслужбы, все произошло осенью 2023 года, однако известно об этом стало только сейчас.

Сотрудники военной контрразведки, получив информацию, вывели на контакт с украинскими спецслужбами российского офицера, подчиненные которого якобы обороняли нужный участок фронта. Военный сделал вид, что согласился, и получил в качестве аванса 100 тысяч долларов наличными. Однако затем по позициям ВСУ нанесли удар, а полученные деньги пошли на закупку нужного оборудования в зону спецоперации.

ФСБ опубликовала также видео снятия денег.

В конце декабря Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании россиянина, который по заданию украинских кураторов должен был совершить покушения на офицера Минобороны и одного из военных блогеров.

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