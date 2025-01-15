ФСБ опубликовала видео разговора с украинским разведчиком, пытавшимся подкупить военных

Федеральная служба безопасности опубликовала видео разговора с сотрудником украинской разведки, который предлагал российским военным миллион долларов за то, что они оставят позиции в районе Горловки. По данным спецслужбы, все произошло осенью 2023 года, однако известно об этом стало только сейчас.