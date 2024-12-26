ФСБ опубликовала разговор готовившего подрыв военного диверсанта с его женой-связным

Россиянин, готовивший по заданию СБУ покушение на высокопоставленных военных Минобороны, связывался с украинскими спецслужбами через свою жену. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

На допросе один из задержанных в Подмосковье диверсантов рассказал, что уехал вместе с семьей на Украину «в поисках лучшей жизни». Там им угрожали депортацией, а потом завербовали местные спецслужбы.

«Через некоторое время к нам пришли сотрудники СБУ, одетые в военную форму, и проверили наши документы и средства связи. Еще примерно через 10 дней другие сотрудники украинских спецслужб <…> отвезли меня на тайную квартиру», — признался диверсант.

По его словам, представители спецслужб показали ему взрывное устройство и дали задание подложить взрывчатку под автомобиль российского военного.

Связь с украинской стороной обеспечивала супруга задержанного, ЦОС ФСБ опубликовал разговор с ней.

«Он сначала со мной свяжется, а потом я — с тобой. Так надо», — сказала супруга агента СБУ на обнародованной записи.

Сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на высокопоставленных руководителей Минобороны. Силовики задержали в Московской области четырех россиян, им грозит пожизненное заключение.