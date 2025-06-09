ФСБ опубликовала кадры ликвидации украинских боевиков в окрестностях Дзержинска

На видео оператор БПЛА уничтожает украинского боевика, который подумал, что дрон удалось подавить, и вылез из укрытия.

Дзержинск (украинское название — Торецк) освободили 7 февраля, однако бои в его окрестностях продолжаются до сих пор. Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в районе города остается напряженной, украинские военные не отступают с позиций.

В апреле российские штурмовики уничтожили в городе группу, предположительно, польских наемников.