ФСБ опубликовала кадры ликвидации украинских боевиков в окрестностях Дзержинска
Передовые подразделения Управления ФСБ по Донецкой народной республике зачищают окрестности Дзержинска от украинских боевиков. Кадры работы опубликовала пресс-служба ведомства.
На видео оператор БПЛА уничтожает украинского боевика, который подумал, что дрон удалось подавить, и вылез из укрытия.
Дзержинск (украинское название — Торецк) освободили 7 февраля, однако бои в его окрестностях продолжаются до сих пор. Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в районе города остается напряженной, украинские военные не отступают с позиций.
В апреле российские штурмовики уничтожили в городе группу, предположительно, польских наемников.