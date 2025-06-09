ФСБ заявила о рекордном числе попыток добыть в России оружие для ВСУ

ФСБ России зафиксировала огромное число попыток добывания боевой техники и ее фрагментов для ВСУ. Об этом заявил сотрудник ведомства, его процитировало РИА «Новости» .

«Органы безопасности столкнулись с беспроцентным количеством попыток добывания вооружения и военной техники, необходимой киевскому режиму для поддержания своего боевого потенциала», — сказал он.

По его словам, этой деятельностью управляют иностранные спецслужбы. Добыть пытаются разные виды техники, однако больше всего интереса вызывают судостроительная, ракетно-космическая и авиационная сферы.

Ранее в руки российских военных попал новый тип украинских беспилотников — разведчики перехватили его с помощью средств РЭБ в Сумской области. Дрон оказался оснащен малошумными винтами, системой дистанционной детонации и разночастотными антеннами.