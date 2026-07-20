Сотрудники ФСБ выявили и уничтожили 10 украинских диверсантов на окраине Константиновки. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства по Донецкой Народной Республике сообщило РИА «Новости» .

Бойцы выявили и ликвидировали пункт управления беспилотниками и три пункта дислокации диверсантов ВСУ. По данным ведомства, операторы БПЛА антитеррористического подразделения специального назначения «Горыныч» поразили 10 украинских боевиков.

Ранее военнослужащие «Южной» группировки войск взяли в плен двух диверсантов, которые собирались устроить в Константиновке пиар-акцию с флагом. Боевики из 425-го полка пробрались в город, чтобы записать видео о якобы присутствии в городе ВСУ.

В Минобороны уточнили, что плененные военнослужащие поблагодарили ВС России за взятие их в плен и сохранение их жизней.