Полковник СБУ в отставке Стариков: боевиков ВСУ выдавят из Курской области

Войска Украины не смогут долго пробыть в Курской области. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в беседе с изданием Politeka.

«Они все равно через определенное время, наши войска, будут выдавлены», — сказал он.

Офицер вспомнил ситуацию в селе Крынки Херсонской области, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, но потеряли множество единиц живой силы. По мнению Старикова, история с курским приграничьем мало отличается от тех событий.

«Чем дольше [ВСУ будут] держаться, тем больше личного состава будет гибнуть», — сказал он.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что правительство Украины осознало провал атаки ВСУ на Курскую область. Военные России остановили наступление и выдавливают националистов из приграничья. По мнению Меркуриса, российские силы сорвали план киевского режима.