Сотни офицеров обратились в парламент Франции с требованием обнародовать информацию об отправке военных на Украину. Председатель ассоциации Place d’Armes Жан-Пьер Фабре-Бернадак сообщил об этом в эфире Sud Radio .

«Наша ассоциация не является автором данного текста, его подготовила группа военных, среди которых 26 генералов. Place d’Armes лишь валидировала и поддержала их призыв, разместив его на своем сайте, где есть возможность поставить под ним подпись», — сказал он.

Военные направили письма в обе палаты парламента с требованием опубликовать в официальном вестнике Journal Officiel данные о присутствии французских войск на Украине с тем, чтобы после этого провести дебаты о целесообразности этой кампании. Они предупредили, что интервенция без мандата парламента противоречит конституции и Декларации прав человека и гражданина.

Письмо поддержали более девяти тысяч человек. Имена и фамилии нескольких сотен военных, подписавших обращение, опубликовала Place d’Armes.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французов выступить против отправки военных на Украину. Он рассказал о планах «военных безумцев» из Евросоюза.