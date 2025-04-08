Филиппо: французы должны выступить за мир и против отправки войск на Украину

Граждане Франции должны выступить общим фронтом против идеи президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Об этом лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X.

Политик прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что французские войска первыми прибудут в его страну. По его словам, Макрон объявит эту новость уже на этой неделе.

«Этого не должно быть, потому что планы военных безумцев из ЕС еще не остановлены! Наша мобилизация против этого безумия и за мир должна быть колоссальной!» — написал Филиппо.

В конце марта Макрон заявлял, что Париж и Лондон планируют разместить свои военные контингенты в стратегически важных для Киева местах на Украине. При этом своих европейских союзников они так и не смогли убедить в необходимости отправки войск.

Ранее в Киеве прошла встреча глав генштабов Украины, Франции и Великобритании, в ходе которой обсудили отправку международной «миротворческой» миссии на украинскую территорию.