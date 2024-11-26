Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов

В ближайшие недели Франция поставит Украине военную помощь, в том числе ракеты. Об этом сообщил глава минобороны Себастьян Лекорню, чьи слова привело РИА «Новости».
Он отметил, что отправка вооружений для ВСУ по большей части финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.
«Это также дипломатическая победа и значимая победа для нашего бюджета», — сказал министр.
В ноябре во Франции завершилось обучение 2300 украинских военных. В Минобороны уточнили, что это первая общевойсковая бригада, оснащенная и обученная на территории европейского государства.
В октябре Лекорню указал на необходимость заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.
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