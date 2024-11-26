Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов

В ближайшие недели Франция поставит Украине военную помощь, в том числе ракеты. Об этом сообщил глава минобороны Себастьян Лекорню, чьи слова привело РИА «Новости» .

Он отметил, что отправка вооружений для ВСУ по большей части финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.

«Это также дипломатическая победа и значимая победа для нашего бюджета», — сказал министр.

В ноябре во Франции завершилось обучение 2300 украинских военных. В Минобороны уточнили, что это первая общевойсковая бригада, оснащенная и обученная на территории европейского государства.

В октябре Лекорню указал на необходимость заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.