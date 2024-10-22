Во Франции заговорили о размещении сил сдерживания на Украине
Минобороны Франции призвало заняться размещением сил сдерживания на Украине
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню указал на необходимость заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. Его слова привел телеканал LCI.
По словам политика, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» является началом политического пути, поэтому пришло время задаться вопросом, что будет дальше.
«Вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, <…> чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — сказал Лекорню.
При этом министр обороны заявил, что в «плане победы» Зеленского есть интересные пункты, требующие изучения.
Глава МИД Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что Франция начала готовиться к гонке вооружений с Россией. По словам Барро, французские власти делают все возможное во всех отношениях, чтобы поддержать Украину, где находится главная линия обороны.