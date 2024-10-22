Во Франции заговорили о размещении сил сдерживания на Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню указал на необходимость заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. Его слова привел телеканал LCI .

По словам политика, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» является началом политического пути, поэтому пришло время задаться вопросом, что будет дальше.

«Вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, <…> чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — сказал Лекорню.

При этом министр обороны заявил, что в «плане победы» Зеленского есть интересные пункты, требующие изучения.

Глава МИД Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что Франция начала готовиться к гонке вооружений с Россией. По словам Барро, французские власти делают все возможное во всех отношениях, чтобы поддержать Украину, где находится главная линия обороны.