Франция сообщила об окончании обучения 2,3 тысячи солдат ВСУ

Во Франции завершилось обучение 2300 украинских военнослужащих, рассказали в Минобороны страны. Там уточнили, что это первая общевойсковая бригада, обученная и оснащенная на территории республики, сообщило РИА «Новости».
Министерство обороны Франции опубликовало видеозапись с тренировкой бойцов ВСУ.
О завершении подготовки бригады заявил и министр обороны Себастьен Лекорню.
«Президент Франции взял на себя обязательство: наши войска обучают и оснащают украинскую бригаду. Вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро мы наблюдали за их последними учениями», — процитировал Лекорню ТАСС.
ВСУ надеются на передачу французских истребителей Mirage 2000-5. Депутат Национального собрания Франсуа Жилетти пообещал, что Украина получит шесть таких самолетов.
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